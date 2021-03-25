وزير خارجية غينيا يشيد بالإمكانيات المصرية الكبيرة فى شتى المجالات

أشاد الدكتور إبراهيم خليل كابا، وزير خارجية جمهورية غينيا، خلال لقائه مع السفير تامر كمال المليجي سفير مصر في كوناكري، بالإمكانيات المصرية الكبيرة في شتى المجالات.وأكد السفير المليجي - خلال اللقاء، أمس الأربعاء - اهتمام مصر بالعمل على تعزيز العلاقات مع غينيا في شتى المجالات، وعزمها على مواصلة تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.وصرح بأن وزير الخارجية الغيني أعرب عن شكره وتقديره لحسن تنظيم الزيارة التى قام بها مؤخرا إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، كما أعرب عن أمله في أن تساهم مخرجات تلك الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة في ظل ما شهده من إمكانات وقدرات مصرية كبيرة في مختلف القطاعات، والتي تطمح غينيا في الاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية في الدولة، فضلا عن استمرار تعزيز التعاون والتنسيق السياسي المُتميز القائم بين مصر وغينيا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.وأوضح السفير المليجي أن وزير الخارجية الغيني عقد خلال الزيارة مقابلات مع عدد من الوزراء، بالإضافة إلى لقاءات مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض رجال الأعمال.