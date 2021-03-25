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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى: محمود الورفلى كان مثلًا للشجاعة والفداء ضد التكفيريين

الخميس 25/مارس/2021 - 12:09 ص
محمود الورفلى
محمود الورفلى
عبير سليم
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بيانًا بشأن المقدم محمود الورفلي، الذي تم اغتياله في وقت سابق في مدينة بنغازي الليبية.

وجاء في بيان القيادة العامة، الذي نشر عبر متحدثه الرسمي اللواء أحمد المسماري: «تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الشهيد البطل مقدم محمود مصطفى أبوسيف الورفلي الذي طالته أيدي الغدر والخيانة مساء اليوم في مدينة بنغازي».

وأضاف البيان: «كان الشهيد مثلًا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين».

وتابع: «القيادة العامة وهي تنعيه تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهله وذويه وكل قبائل ورفلة وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات، داعين الله عز وجل أن يتقبله قبول الشهداء ويغفر له ويرحمه».

واغتيل محمود الورفلي، في وقت سابق من الأربعاء، بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أدرجت في ديسمبر 2019، الرائد محمود الورفلي على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفلي؛ بسبب مزاعم عن دوره المباشر في سبع حوادث قُتل فيها 33 شخصًا خلال المراحل الأخيرة من تلك الحملة، ويحظى الورفلي بشعبية بين كثيرين من مؤيدي الجيش الوطني الليبي.

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