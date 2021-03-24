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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة السويس» يتابع العمل بقسم عزل مرضى كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:57 م
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كريم أنور
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أجرى الدكتور رضا فكرى، وكيل مديرية الصحة والسكان، زيارة مسائية لمستشفى السويس العام للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

واطمأن فكري على نزلاء قسم العزل من مرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من مخزون الأكسجين، كما تابع الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من مدى تنفيذ البروتوكول العلاجى المتبع داخل أقسام العزل، كل طبقًا لحالته، والتأكد من توافر الأدوية الخاصة بالمرضى والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما مرّ وكيل صحة السويس على أقسام طوارئ الباطنة والجراحة؛ لمتابعة تواجد الأطباء والفريق الطبى، مشددًا على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية داخل الأقسام لمنع انتشار الفيروس والتسجيل الجيد للحالات، لتقديم خدمة طبية جيدة وتسهيل متابعة الحالات.

وهدفت الزيارة للتأكد من توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للطوارئ، وأيضًا تلافى بعض السلبيات التى تلاحظ وجودها خلال المرور السابق وحل المشكلات التى تواجه الفريق الطبى أو المرضى المتواجدين أثناء المرور.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس على المتابعة المستمرة للعمل، وللفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية سواء من خلاله أو من خلال الفرق التى تم تشكيلها للمرور على مدار اليوم.
زيارة لمستشفى السويس العام
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زيارة لمستشفى السويس العام
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