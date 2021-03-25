6 معلومات عن الدورة الـ5 لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

تنعقد الدورة الخامسة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمدينة أسوان خلال الفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو القادم، وترصد ''الدستور'' 6 معلومات حول المهرجان:1- الاستقرار على إقامة حفلي الافتتاح والختام للمهرجان.2- ستقام الحفلات بالمسرح الروماني المكشوف داخل المركز الثقافي الأفريقي.3- يعد المسرح الروماني المكشوف أحدث المسارح بمدينة أسوان.4- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمسرح 250‪0 مشاهد5- من المقرر أن يتم تنظيم الحفلتين وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للحضور للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.6- يهدف المهرجان إلى تحقيق التنمية المستدامة لأهالي أسوان وخاصة قطاعي المرأة والشباب، الذين يمثلون المحور الرئيسي في اهتمام المهرجان.الجدير بالذكر أن التقى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بالمتدربين من الشباب والفتيات الذين شاركوا بالورش الفنية والتي استمرت على مدار أسبوعين ضمن أنشطة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة والتي ستنطلق في نهاية مايو القادم.وعقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، إجتماع مع السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة التي ستعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل.وقدم وفد المهرجان الشكر لمحافظ أسوان لمساندته الكاملة لإنجاح الدورة الرابعة والتي أقيمت في فبراير 2020 ، مؤكدين على أن اللواء أشرف عطية لا يدخر جهدًا في توفير الدعم الممكن من إمكانيات المحافظة لخدمة هذا الحدث السينمائي الدولي.