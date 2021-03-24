«مستقبل وطن» يكرم أمهات الشهداء بـ«أبو النمرس»

نظم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة بقيادة محمد سعيد هلال، أمين المركز، احتفالية بمناسبة "عيد الأم"، وتكريم عدد من أمهات الشهداء والأم المثالية.وحضر الاحتفالية عدد من قيادات الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن منهم المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد للحزب، واللواء حسام عاشور أيوب عضو مجلس النواب.وأكد الحضور على أهمية الدور الذي لعبته المرأة المصرية، في إعادة بناء الوطن، مشيدين بالتضحيات التي قدمتها من أجل الدفاع عن الوطن.وثمن قيادات مستقبل وطن، خلال الاحتفالية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه المستمر للمرأة المصرية وتوليها المناصب القيادية بالدولة.