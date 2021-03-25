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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تروج لموكب المومياوات الملكية على «إنستجرام»

الخميس 25/مارس/2021 - 05:30 ص
وزارة السياحة
وزارة السياحة
رامى حسين
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تروج وزارة السياحة والآثار من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لموكب المومياوات الملكية، هذا الحدث الذي ينتظره العالم أجمع الذي من المقرر أن ينطلق يوم 3 من شهر أبريل المقبل بحضور عدد من الشخصيات الدولية وستنقله وكالات الأنباء العالمية.

وتقوم وزارة السياحة عبر صفحتها باستعراض صور للملوك وعرض نبذة عن كل ملك من بينهم الملك أمنحتب الأول وهو ابن الملك أحمس الأول والملكة أحمس نفرتاري، وثاني ملوك الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة، وتولى الملك أمنحتب الأول عرش البلاد بعد وفاة أبيه، وكان لا يزال طفلًا، فحكم مصر بمساعدة والدته الملكة أحمس نفرتاري.

وقاد الملك أمنحتب الأول حملات عسكرية، كما بدأ وأكمل العديد من مشروعات البناء، وتم بعد وفاته إحياء ذكراه كحاكم عظيم، وتم تقديسه إلى جانب والدته.

وسيضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية

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