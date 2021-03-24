«عمال مصر» ينعى القيادي العمالي محمد سالم مراد

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بجميع مؤسساته، القيادي العمالي محمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد العام، رئيس النقابة العامة للزراعة والري، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة عطاء نقابية متميزة، دافع خلالها عن حقوق العمال، وممثلًا لمصر في محافل عربية ودولية عديدة.ودعا الاتحاد العام الله أن يتغمد الفقيج برحمته وأن يسكنه فسيح جناته سائلًا لأهله وذويه الصبر والسلوان.