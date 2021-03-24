تحركات لمنع الانتخابات الخامسة.. تفاصيل عرض الليكود لحزب ساعر

تحدث عدد من المسؤولين في حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إلى أعضاء حزب "تكفا حداش - أمل جديد"، الذي يتزعمه جدعون ساعر، بشأن نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة.وعرض مسؤولو الليكود على حزب ساعر الانضمام إلى ائتلاف يميني يتزعمه نتنياهو، لتشكيل حكومة إسرائيلية دون الحاجة للذهاب إلى انتخابات جديدة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.من جانبه، رفض حزب ساعر هذا العرض، قائلا إنه ملتزم بعدم الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو، منذ انشقاق جدعون عن الليكود.وحصل حزب "تكفا حدشا - أمل جديد" على ستة مقاعد فقط في انتخابات الكنيست، التي جرت أمس الثلاثاء.وحصلت كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 59 مقعدًا في الكنيست، ما يعني أنه بحاجة إلى مقعدين ليتجاوز نسبة الأغلبية – وهي 61 مقعدًا – لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية.ويحتاج تكتل اليمين الذي يقوده نتنياهو إلى مقعدين حتى يتمكن من تشكيل حكومة، حال انضمام نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا (7مقاعد) إلى تيار نتنياهو، وإلا سيكون إجمالي مقاعد اليمين 52 مقعدًا فقط.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة التي تجرى في إسرائيل خلال عامين، وفي حال عدم التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، فسيتم التوجه لانتخابات خامسة.