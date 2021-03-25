مخطط استثمارى لإدارة مشروع العائلة المقدسة

قال المهندس عادل الجندي، مدير الإدراة الاستراتجية بوزارة السياحة والمنسق الوطني لإحياء مسار العائلة المقدسة، إنه يتم حاليًا التخطيط لإعداد مخطط استثماري لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمشروع العائلة المقدسة.وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأشهر المقبلة ستشهد سلسة من الافتتاحات لنقاط مسار العائلة، مشيرًا إلى أن كافة النقاط جاهزة للافتتاح حاليا وسيتم الافتتاح بالتنسيق بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.وأوضح أنه بعد الانتهاء من افتتاح النقاط المختلفة بداية من محافظة القاهرة وصولًا إلى العريش وفارما أخر نقاط العائلة المقدسة، سيطلق المشروع الى منظمي الرحلات الأجنبية لإيفاد السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيحقق دخلا كبيرا للاقتصاد القومي، خاصة في ظل رغبة الكثير من الأقباط حول العالم بزيارة الرحلة التي قطعتها العائلة المقدسة داخل مصر.