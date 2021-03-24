هيئة الأنفاق: كورونا لم تؤثر على سير العمل في المشاريع

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الهيئة تتبع كافة الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ مشاريعها، حيث يتم تعقيم مواقع العمل في جميع المشاريع.أضاف والي، لـ«لدستور» أن أعمال مشاريع تنفيذ خطوط المترو الجديدة ومشاريع الربط الكهربائي تنفذ ضمن الخطة التابعة لها والجائحة لم تؤثر على سير العمل ضمن خطة الهيئة لتنفيذ المشاريع فى الوقت المحدد لها.