محلية أسوان تزيل الأشجار المتساقطة بالشوارع (صور)

نظم حي غرب التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الأربعاء، حملة لرفع وإزالة الأشجار المتساقطة بشارع كورنيش النيل وسط المدينة، إثر هبوب الرياح الشديدة.وجاء ذلك في إطار حالة التأهب القصوى للتقلبات الجوية، وتحت إشراف عمرو عوض، رئيس حي غرب، وبالتعاون مع شركة النظافة المتعاقدة للحي.وكانت شهدت مدينة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا تصاحبه رياح معتدلة بشكل نسبي، وتسير الأمور بالشوارع بشكل طبيعي ولم يكن هناك أي تأثير على الحركة المرورية.وجاء ذلك بعد تعرض محافظة أسوان لطقس غير مستقر وعاصفة ترابية، مساء أمس، وما زالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى على مستوى المحافظة.