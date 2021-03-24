ضبط 7 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان خلال يومين

نظمت مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع ضباط إدارة المرور، حملة أمنية لإجراء تحليل المخدرات للسائقين، للفرض السيطرة الأمنية والقضاء على ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر، للحد من حوادث الطرقات.وجاءت الحملة على مدار يومين وذلك بالأكمنة التالية: كمين أبو سمبل، وكمين غرب أسوان.وأجرى تحليل المواد المخدرة لعدد 50 سائق بالأكمنة، وأسفر التحليل عن ضبط 7 حالات إيجابية لتعاطي مخدر: "حشيش، وبانجو، وأقراص مخدرة، وأفيون''، أثناء القيادة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.