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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معاناة مستمرة.. كيف دمر الحوثيون اليمن؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:24 م
الحوثيون
الحوثيون
سميرة إبراهيم
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تعد الحالة الإنسانية في اليمن الأسوأ على مستوى العالم، ليس لأن المنظمات الدولية والمحلية والأمم المتحدة تقول ذلك، وإنما لأن هناك واقعًا مريرًا ربما لا يصل الكثير إلى دول العالم، وهناك توقعات دولية بارتفاع أعداد الجياع في اليمن ثلاثة أضعاف، وهو مؤشر خطير في ظل المعاناة التي تعيشها البلاد جراء الحرب.

وفي هذا الإطار، قال الصحفي اليمني محمد عبده الشجاع، إن الحالة الإنسانية في مناطق الشمال لا تعني فقط نقص الغذاء والدواء وضعف أداء الواقع الصحي وعدم وصول ناقلات النفط في الوقت المناسب، ولكن هناك قمع فكري ومحاولة تطييف المجتمع وفرض أجندات تعمل على إرهاق كاهل المواطن العادي والموظف بالتوازي مع التجويع الممنهج ونهب الإيرادات وقطع الرواتب، وهي شكل من أشكال التركيع التي تدعمها طهران من أجل الوصول إلى ذروة الوجع للقبول بأسوأ الخيارات.

وأضاف «الشجاع»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن المجتمع في الشمال سقط في واقع سياسي لم يكن في حسبان الكثير من اليمنيين، سواء كانوا أناس عاديين أو حتى نخب ثقافية، بمعنى أن هناك ارتهان مباشر للقرار الإقليمي والدولي ولقرارات شرعية مغيبة وغير قادرة على العطاء ومليشيا تكيل بمكيالين بل تتعمد إهانة الشعب واستغلال الحالة الإنسانية، وهو واقع كرسته ذراع إيران على الأرض طمعًا في مكاسب سياسية.

وأوضح: «نحن أمام حالة إنسانية هي الأسوأ بكل معنى الكلمة، فلا يوجد أفق سياسي ولا ثقافي، نحن أمام جماعات متطرفة لا تؤمن حتى بأبسط حقوق الإنسان في التعايش العادي وعملية سلام خاضعة لمعايير غامضة».

من جانبه، قال فهمي الزبير، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة صنعاء، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه منذ سيطرة مليشيات الحوثي تعيش جميع المناطق التي هي تحت سيطرتها وضعًا مٲساويًا صعبًا؛ بسبب تقويض مؤسسات الدولة، ونهب البنك المركزي اليمني والاحتياطي من العملة الصعبة حوالي 4 مليارات دولار، إضافة إلى العملة المحلية في البنك، وانقطاع المرتبات لموظفي المؤسسات المدنية والعسكرية.

وتابع: «مما فاقم الأزمة الإنسانية هو استحواذ المليشيات على المساعدات الإنسانية ونهبها والتحكم فيها بما يخدم توجههم الطائفي، وقد ثبت بالأدلة المادية تواجد مواد إغاثية في جبهات القتال التابعة للحوثيين».

وأضاف: «لجأ الكثير من الأكاديميين والتربويين والطيارين لامتهان أعمال شاقة مثل حمل الأحجار أو العمل في مخابز بسبب الوضع الصعب، وانعدام سبل الحياة لإطعام أطفالهم ودفع إيجارات البيوت، كل هذه الأزمات والمعاناة؛ بسبب إنقلاب ميليشيات الحوثي في 12 سبتمبر 2014 في الوقت الذي يعيش فيه مشرفو وقيادات الجماعة الحوثية طفرة اقتصادية وثراء فاحش وبناء أمبراطوريات مالية».

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