شكري يكشف عن احتمالية اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن بشأن سد إثيوبيا

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنه تحدث مع مسئولين في الأمم التحدة والاتحاد الأوربي ووجد منهما ترحيبا في المساهمة في المفاضات تجاه سد إثيوبيا.





وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ما زالت هناك فرصة للوصول إلى اتفاق منعا لنشوب توتر في العلاقات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا".





ولفت وزير الخارجية إلى أن الخطوة القادمة هي استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية.



