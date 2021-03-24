خلال يومين.. ضبط 51 قضية تموينية بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن 51 قضية تموينية وهم كالتالي: قضية سلع مجهولة المصدر، وقضية تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، 9 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و4 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، فضلا عن 14 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و18 قضية عدم حمل شهادة صحية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.