محافظ الوادى الجديد يوجه رسالة للمواطنين قبل نهاية مارس

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود السكرتير العام المساعد، لمتابعة موقف العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيبًا بالمواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة نهاية مارس الجاري.ووجه المحافظ ببدء حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم أو عدم استكمال سداد الرسوم المستحقة.من ناحية أخرى، وجه الزملوط بعرض تقرير شهري عن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة، ومتابعة سير العمل وتيسير الإجراءات للانتهاء من أعمال التطوير بالتوقيتات المحددة.