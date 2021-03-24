بدون مؤهل.. فرصة عمل حكومية بإحدى شركات أسوان

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأزياء بأسوان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلةتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مساعدين ترزي، ولا يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01283161487، والتواصل مع المدير المسئول سامح فهمي، أو التوجه لمقر الشركة في شارع كسر الحجر، أسوان.