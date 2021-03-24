3 أبريل.. إغلاق المتحف المصرى أمام الزائزين لنقل المومياوات

أخطرت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة جموع شركات السياحة بأنه سيتم غلق المتحف المصري بميدان التحرير أمام الزيارات السبت المقبل الموافق 3 أبريل مع استمرار فتح المتحف أمام الزائرين حتى أول جمعة من أبريل إلى السابعة مساءً، وذلك للتحضير لموكب المومياوات الملكية.ويشهد العالم 3 أبريل المقبل حدثًا فريدًا من نوعه بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب وتم العثور على هذه المومياوات خلال الكشف عن كل من خبيئة الدير البحري في 1881، وخبيئة مقبرة الملك امنحتب الثاني في عام 1898، ومن بينهم ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.