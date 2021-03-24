ضحى عاصى ورشا عدلى فى لقاء حول الرواية المصرية الحديثة.. السبت

يستضيف بيت المثقفين العرب، الكاتبة الروائية ضحى عاصي، والكاتبة الروائية رشا عدلي، في لقاء حول الرواية المصرية الحديثة، وذلك بحضور الناقد والأكاديمي صلاح السروي، والناقد والأكاديمي عادل ضرغام، والناقدة والأكاديمية نانسي إبراهيم، وذلك في الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.الكاتبة الراوائية ضحى عاصي قدمت العديد من الأعمال الإبداعية ما بين القصة والرواية، منها: رواية «القاهرة 104»، ورواية «غيوم فرنسية».وعن الأعمال الإبداعية للروائية رشا عدلي، فقد صدر لها ثمانِ أعمال روائية، منها «شغف» التي ترشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2018، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى روايتها «آخر أيام الباشا»، والتي رُشحت لنفس الجائزة ضمن القائمة الطويلة في عام 2020.جدير بالذكر، أن مؤسس بيت المثقفين، الدكتور نبيل المحيش أكاديمي سعودي متخصص في الأدب الحديث، ومشغول ومهموم بقضايا الثقافة العربية وحوار الثقافات، وهو مؤلف رواية «عاصفة على الشرق» التي تنبأ فيها ببعض مما شهدته سنة 2020، بالإضافة إلى عدد من الكتب في الثقافة والنقد.