بلغة الإشارة.. «ميرنا» تبدع فى مساعدة الصم والبكم

ميرنا وائل، ذات الـ20 عاما، كلية الأداب قسم تاريخ جامعة الإسكندرية أبدت في مساعدة الصم والبكم، حيث تقول: "مع بداية جائحة كورونا قررت أتعلم حاجة جديدة أساعد بيها الناس من الصم والبكم وأفهمهم اللي محتاجينه وأهلي شجعوني إني أعمل قناة أعرف من خلالها الصم والبكم الأحداث الجارية وبدأت أنزل المدارس وأترجم ليهم اللي حبينه بلغة الإشارة".وتروي "ميرنا"، أنها تساعد الصم والبكم في تسهيل لهم المناهج والأغاني بلغة الإشارة لنشر البهجة، منوها أنها تشعر بالسعادة عند توصيل معلومة لهم والتسهيل عليهم والترفيه لهم بالأغاني بلغة الإشارة.وكانت والدة "ميرنا"، الداعم الأساسي لها في تعلم لغة الإشارة، ونالت تشجيع من أصدقائها ورواد السوشيال ميديا، قائلة: "ناس من الصم والبكم بتتواصل معايا عشان أسهل عليهم المناهج وبعمل ده بدون مقابل في سبيل مساعدتهم".تحلم الفتاة العشرينية بالوصول إلى أكبر فئة من المواطنين ومراعاة شعور الصم والبكم والتعامل معهم وتعليم لغتهم.