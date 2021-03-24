السبكي: اهتمام رئاسي كبير بمنظومة التغطية الصحية الشاملة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف العام على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التغطية الصحية الشاملة وتحرص على توفير دعائم تنفيذ المشروع، بهدف توفير نظام تأمين صحي شامل لكل المصريين وفق أحدث النظم العالمية مع تقديم خدمات بجودة قياسية تتفق مع المعايير العالمية.أضاف السبكي لـ«الدستور» أن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويهدف إلى تحسين الحياة الصحية للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة له وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.