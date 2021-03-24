«كورونا» يؤجل فعاليات معرض أوكرانيا للسياحة 3 أسابيع

كشفت مصادر مسؤولة أن معرضUITT للسياحة والسفر المقرر أن تقام فعالياته، اليوم بمدينة كييف الأوكرانية تم تأجيله لمدة 3 أسابيع، نظرًا للقيود المفروضة على السفر حاليًا، بسبب تداعيات كورونا.وأعلنت هيئة تنشيط السياحة عن مشاركتها هذا العام في فعاليات المعرض الذى يعد واحدًا من أهم وأكبر المعارض السياحية في العالم، نظرًا لمشاركة 361 عارضًا يمثلون 23 دولة حول العالم، ويزور المعرض نحو 19 ألف زائر خلال فترة انعقاده.يشار إلى أن السوق الأوكراني من أولى الأسواق التى استأنفت حركتها فور عودة الطيران مع شهر يوليو وقد ارتفعت أعداد الرحلات الوافدة من السوق الأوكرانى إلى شرم الشيخ خلال مارس الجارى إلى 406 رحلة مباشرة من كييف إلى مدينة السلام.