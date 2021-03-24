الأزهر يوزع مساعدات على الأشقاء في تشاد

وزع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر والقوافل الطبية والإغاثية، مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية في دولة تشاد الشقيقة؛ هديةً من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لمواطني تشاد الشقيقة؛ لرسم البسمة على وجوههم مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الإنسانية كلها بالخير والصحة والسعادة.من جانبهم، عبر الأشقاء في تشاد عن عميق شكرهم لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجهوا الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على ماقدموه وما يقدموه من دعمٍ شاملٍ تمثل في قوافل طبية وإغاثية قبل ذلك، إضافة إلى مساعدتهم في تأسيس كلية للطب البشري والعلوم الصحية على غرار كليات الطب بجامعة الأزهر، مؤكدين أن مصر الأزهر ستظل هي القلب الكبير الذي يستوعب جميع الدول الشقيقة في القارة السمراء، وسيظل الأزهر الشريف القبلة العلمية، والمرجعية الدينية للمسلمين في العالم.وضم وفد جامعة الأزهر: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر.