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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قمر».. طفلة تواجه المرض واليتم بلا شهادة ميلاد

الخميس 25/مارس/2021 - 03:45 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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طفلة هزيلة أتمت عامها السادس، وقد اجتمع عليها اليتم والمرض، لكنها ما زالت تحتفظ بالابتسامة والأمل، المغطتان بالحزن والألم.

على حجر أمها تجلس قمر، بشارع الجلاء تطلب المساعدة بلا تسول، تبحث عن حل لأزمة واجهتها منذ ميلادها، تضخمت بمرور الوقت.

تقول والدة قمر إنها أنجبتها بعد ستة أشهر من الحمل، فخرجت للحياة غير مكتملة النمو، فاستبدلت رحم أمها بالرحم الزجاجي، الحضانة.

وخلال الفترة القليلة التي قضتها قمر بالحضانة، توفى والدها، لتحصل على لقب يتيمة، قبل أن يكتب اسمها بشهادة ميلاد.

واصلت "أم قمر" عرض شكواها أنها حاولت بأكثر من مصلحة سجل مدني استخراج شهادة ميلاد لـ"قمر" بواسطة خطاب المستشفى لكنها فشلت، بسبب عدم وجود الأب أو أحد من عائلته.

"اتجوزته راجل كبير في السن ومعرفش حد من أهله".. بهذه العبارة ترد أم قمر على المقترح المتكرر بأن تبحث عن عم لقمر أو أي قريب، وتضيف أن زوجها الراحل لم يكن له سوى أخ وحيد وتوفى قبل فترة.

تعاني قمر من إعاقة بالقدم، تحول دون ملامسة كعب قدمها للأرض فتسير على أطراف قدم، تاركة باقي حمل جسدها النحيل على قدمها السليمة الهزيلة التي تأثرت هي الأخرى بمرور الوقت.

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