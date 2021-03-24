الصاعقة الليبية تؤكد اغتيال محمود الورفلى

أصدرت القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا حول اغتيال الرائد محمود الورفلي أكدت فيه التزام منتسبها بالانضباط داخل ثكناتها العسكرية.وجاء في البيان، تقدم القوات الخاصة الصاعقة والمظلات برئاسة اللواء عبدالسلام الحاسي والضباط وضباط صف وجنود، أحر التعازي إلى قبيلة ورفلة في اغتيال الرائد محمود الورفلي.وأكدت القوات الخاصة، ثقتها في قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة في حق أحد رموز القوات الخاصة في نضالها في الحرب على الإرهابيين لسنين طوال.ونفت القوات الخاصة، نفيًا قاطعًا كل الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وبعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار والعابثة لشق الصفوف.وأكدت أن كل منتسبيها في أعمالهم وفي ثكناتهم العسكرية، ويقدمون الصورة الحسنة في السياق العسكري واقتداء أفرادها بقيادتها الحكيمة المتمثلة في القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري.وفي وقت سابق من اليوم، تداولت الصحف الليبية أنباء، تفيد باغتيال المطلوب للجنائية الدولية الرائد محمود الورفلي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص في مدينة بنغازي الليبية.وفي الثالث من مارس الجاري، وثق مقطع فيديو متداول حادثة اقتحام الرائد محمود الورفلي، الضابط المثير للجدل والمطلوب دوليًا، مقر وكالة تويوتا في بنغازي وتحطيمه لمحتوياته.وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في ديسمبر 2019، الرائد محمود الورفلي على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفلي، بسبب مزاعم عن دوره المباشر في سبع حوادث قُتل فيها 33 شخصا خلال المراحل الأخيرة من تلك الحملة، ويحظى الورفلي بشعبية بين كثيرين من مؤيدي الجيش الوطني الليبي.