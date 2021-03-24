القبض على سيدة حاولت خطف طفل فى الفيوم

تمكن أهالي عزبة الجنيدي بمنطقة موقف إبشواي، منذ قليل، من الإمساك بسيدة حاولت خطف أحد الأطفال، محاولة الهروب به، مطالبين بمحاسبتها وتقديمها للعدالة.وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ النجدة، عن قيام امرأة، بتخدير أحد الأطفال، ومحاولة خطفه بموقف إبشواي الفيوم.وتم تحرير محضر بذلك وتحويلها لمركز الشرطة، لاستكمال باقي التحقيقات.وكانت قد شهدت محافظة الفيوم منذ يومين نفس الظاهرة بخطف فتاة عمرها ٨ سنوات على يد أحد النباشين، وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان من القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.