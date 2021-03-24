مصدر بـ«علمية كورونا»: لم ندخل الموجة الثالثة من انتشار «كوفيد-19»

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر لم تدخل حتى الآن الموجة الثالثة من انتشار كوفيد-19.وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إننا مازالنا في الموجة الثانية، موضحا أن هناك ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن.وأعرب المصدر عن تخوفه من ارتفاع أعداد الإصابات عقب شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر المبارك، مطالبا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.