حقيقة إصابة الفنان أحمد السعدنى بفيروس كورونا

طمأن الفنان أحمد السعدني جمهوره ومتابعيه على صحته بعدما تعرض لحالة تعب شديدة وشكوك حول إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكتب "السعدني"، قائلا: "بشكر كل الناس اللي اتطمنت عليا أحسن كتير الحمدلله بالنسبة لشغلي عندي خبر بعد شوية كده أتمنى يكون خير".وكان قد أعلن السعدني دخوله في عزل صحي منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أعراض برد شديد وتكسير في الجسم والدكتور قال راحة وعزل كام يوم احتياطي دعواتكوا"، فيما لم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.