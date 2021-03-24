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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادى: 61% حجم المشروعات الصغير للنساء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:29 م
الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي
علا العلاف
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قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية، إن المرأة المصرية ساهمت بمشروعات مختلفة سواء من المنزل أو مشروعات عادية في بناء جزء من الاقتصاد الوطني.

وأضاف "الشافعي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن القرى المختلفة دعمت مشروعات الأسر المنتجة، وكانت المرأة في مقدمة الريادة لهذه المشروعات، حتى أنها كانت تصرف على المنزل، والرئيس السيسي حريص على توفير تمويلات وقروض للمرأة وهناك 49% من تمويلات جهاز المشروعات.

وأوضح "الشافعي" أن تمكين المرأة قضية أساسية تقوم عليها الدولة حاليًا، والسيدة المصرية أثبتت كفاءة واقتدار في المواقع التى تولتها، ولدينا جانب اقتصادي مشرق للسيدات المصرية، فلو نظرنا مثلا إلى التمويلات التى قدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن نصفها موجه للسيدات تقريبًا، أي أن مشاريع السيدات ناجحة جدا وحصلت على تمويلات اقتربت من 2.5 مليار جنيه خلال عام واحد وفى بعض المحافظات وصل حجم التمويلات التى قدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات قرابة 61% في بعض المحافظات إذن كلها أرقام تبعث بالتفاؤل.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة فعليا تحاول تمكين المرأة وتقدرها أكبر تقدير فأعلى سلطة فى مصر وهي رئاسة الجمهورية استقبلت الأعوام الماضية عشرات السيدات من النماذج الناجحة والمشرفة، وكل هذه المشاريع لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني وتضيف قيمة له بصورة كبيرة.

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