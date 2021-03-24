خبير بيئي: الشمندورات تساهم في الحفاظ على الشعب المرجانية

قال الخبير البيئي مجدي علام إن وزارة البيئة أطلقت المرحلة الثانية لصيانة الشمندورات التي تساهم في حماية الشعب المرجانية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم وجود الشمندورات يقوم أصحاب اليخوت بتدمير الشعب، خاصة في البحر الأحمر وخليج قناة السويس.أضاف الخبير البيئي، لـ"الدستور" أن الشعب المرجانية تراث جيولوجي ونباتي، وهناك اتفاق دولي وقانون مصري لحماية الشعب المرجانية، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يؤذي الطبيعة ويساهم قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة في عدم الاعتداء على العناصر الطبيعية.