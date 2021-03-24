البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل «خلي بالك من زيزي»





نشر المنتج عبدالله أبوالفتوح بوستر مسلسله الجديد "خلى بالك من زيزى"، للنجمة أمينة خليل المنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم. وذلك عبر حسابه على فيسبوك.وظهرت أمينة خليل وحيدة ومنفردة بالبوستر الخاص بالمسلسل الذي يتناول قصة فتاة ومشاكلها بطريقة كوميدية في إطار اجتماعي.يشارك بالبطولة كل من محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صبرى فواز، سلوى محمد على، نهى عابدين ومحمد فراج.. إشراف على الكتابة مريم نعوم واخراج كريم الشناوى.