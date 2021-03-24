فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

فازت فلسطين بعدة جوائز في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تحت عنوان: "البرمجة والزخرفة".وحصلت فلسطين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على المرتبة الأولى في مسابقة الأسبوع الذهبي، والمرتبة الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية، والمرتبة الثانية في النشاط الذهبي، والمركز الثاني في جائزة أفضل معلم، والجائزة الذهبية في معرض الصنف الموصول بالحاسوب للفئة أكثر من 15 عام، والمرتبة الأولى للمبرمجين الصغار.وفي مسابقة الكاهوت العربي، حصلت على المركز الثالث، والمرتبة الثالثة في الفن غير الموصول "الأنامل الصغيرة" من الفئة العمرية أقل من 12 عاما، والمرتبة الثالثة في مسابقة الفن غير الموصول "صنع أيدينا رمز تراثنا" في الفئة العمرية 12-15، والمرتبة الأولى عن مسابقة المعرض الذهبي الفن غير الموصول للفئة العمرية أكثر من 15 سنة، وفازت بأجمل صورة في المسابقة.وشاركت فلسطين في هذا الأسبوع العربي بتنسيق ومتابعة من اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرى حفل الإعلان بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وبحضور السفير الفلسطيني لدى تونس هائل الفاهوم الذي تسلم الجوائز بالنيابة عن الفائزين، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، وعدد من كبار المسؤولين التربويين العرب ومسؤولي القطاع الإعلامي، ووزير التربية بتونس فتحي السلاوتي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر، بمشاركة أكثر من 200 ألف طالب من جميع الدول العربية.