رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:22 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
فازت فلسطين بعدة جوائز في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تحت عنوان: "البرمجة والزخرفة".

وحصلت فلسطين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على المرتبة الأولى في مسابقة الأسبوع الذهبي، والمرتبة الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية، والمرتبة الثانية في النشاط الذهبي، والمركز الثاني في جائزة أفضل معلم، والجائزة الذهبية في معرض الصنف الموصول بالحاسوب للفئة أكثر من 15 عام، والمرتبة الأولى للمبرمجين الصغار.

وفي مسابقة الكاهوت العربي، حصلت على المركز الثالث، والمرتبة الثالثة في الفن غير الموصول "الأنامل الصغيرة" من الفئة العمرية أقل من 12 عاما، والمرتبة الثالثة في مسابقة الفن غير الموصول "صنع أيدينا رمز تراثنا" في الفئة العمرية 12-15، والمرتبة الأولى عن مسابقة المعرض الذهبي الفن غير الموصول للفئة العمرية أكثر من 15 سنة، وفازت بأجمل صورة في المسابقة.

وشاركت فلسطين في هذا الأسبوع العربي بتنسيق ومتابعة من اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرى حفل الإعلان بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وبحضور السفير الفلسطيني لدى تونس هائل الفاهوم الذي تسلم الجوائز بالنيابة عن الفائزين، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، وعدد من كبار المسؤولين التربويين العرب ومسؤولي القطاع الإعلامي، ووزير التربية بتونس فتحي السلاوتي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر، بمشاركة أكثر من 200 ألف طالب من جميع الدول العربية.

موضوعات متعلقة

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

أمل الشربينى فى لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافى غدًا

«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش