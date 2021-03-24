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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تشيد بقرارات الحكومة في إنقاذ الصناعة خلال أزمة كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:21 م
المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاوي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة قرارات جريئة وهامة لدعم وإنقاذ الصناعة خلال جائحة كورونا.

وأضاف المنزلاوي، أن مبادرات الرئاسية لدعم الصناعة ستؤدي إلي زيادة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المنافسة مع نظيرتها من المنتجات الأخرى، لافتًا إلى أن انشاء مجمعات صناعية جديدة أدت إلى خفض نسبة البطالة.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، باستجابة الحكومة لمتطلبات رجال الأعمال والصناع خلال الجائحة الأولى لفيروس كورونا، مطالبًا بمزيد من الدعم لقطاع الصناعة.

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