«رجال الأعمال» تشيد بقرارات الحكومة في إنقاذ الصناعة خلال أزمة كورونا

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة قرارات جريئة وهامة لدعم وإنقاذ الصناعة خلال جائحة كورونا.وأضاف المنزلاوي، أن مبادرات الرئاسية لدعم الصناعة ستؤدي إلي زيادة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المنافسة مع نظيرتها من المنتجات الأخرى، لافتًا إلى أن انشاء مجمعات صناعية جديدة أدت إلى خفض نسبة البطالة.وأشاد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، باستجابة الحكومة لمتطلبات رجال الأعمال والصناع خلال الجائحة الأولى لفيروس كورونا، مطالبًا بمزيد من الدعم لقطاع الصناعة.