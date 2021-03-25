بالرمل الملون.. «علام» يجذب جمهور معرض الزهور (صور)

بطاولة صغيرة استطاع محمد علام جذب الكثير من زوار معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان بالجيزة، وتجمعوا حوله ليشاهدوا مهارته في الرسم بالرمال وتكوين أشكال وميداليات تحمل أسمائهم من خلال سكب الرمل الملون بطريقة خاصة حازت على إعجابهم وشجعتهم على شراء الهدايا لأسرهم وأصدقائهم.يقول محمد علام الشاب العشريني لـ«لدستور» إن حب الاستطلاع دفعه للتوغل في معرفة هذا النوع من الفنون وأتقنه وبدء العمل به وهي عبارة عن الرسم باستخدام ملأ الزجاجات بالرمل الملون، لافتا إلى أنه يستخرج هذا النوع من الرمال من شواطئ خاصه به من مدينة شرم الشيخ ويتم تلوينه بألوان خاصة به «ألوان فسفورية».وعن ما يقوم بإنجازه يقول علام، أقوم برسم حيوانات وأشكال طبيعية وكتابة الأسماء من خلال الرمل وصناعة ميداليات بها تبدأ أسعارها من 20 وحتى 100 جنيه.وأشاد علام بردود أفعال جمهور معرض الزهور وأعلن عن نيته في فتح مقر له بعد انتهاء المعرض بشارع المعز لدين الله الفاطمي وهو حلم راوده لسنوات وذلك لكي تكون منتجاته متاحة طوال العام.