وزير الطيران المدنى يكرم الأمهات المثاليات (صور)

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني، الأربعاء، احتفالية بمناسبة عيد الأم، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام الوزارة وسلطة الطيران المدني وسط أجواء يسودها البهجة مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.جاء ذلك تحت رعاية وحضور الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.فى بداية الاحتفال، ألقى وزير الطيران كلمة أعرب فيها عن سعادته بمشاركته للأمهات المثاليات بوزارة الطيران لهذا التكريم وتواجده معهم، مشيدًا بأجواء الاحتفال ومشاعر الفرحة والسرور التي لمسها في عيون المكرمات وأسرهم وكذا زملاؤهم المشاركون لهم في هذا التكريم وفخرهم بكونهم ينتمون للمرفق الحيوى المهم.أضاف أن الأم المصرية ملهمة الكفاح والتضحيات وصانعة الأجيال فهى من أنجبت حماه الوطن البواسل الأقوياء، وهى من تترك أثرًا واضحًا بإنتاجها وعملها الفعال، مؤكدًا أن قطاع الطيران يذخر بالعديد من النماذج المشرفة اللاتى يمثلن رموزًا مضيئة بما يتركونه من بصمات واضحة في مختلف المجالات بقطاع الطيران.كما أثنى الوزير على دورهن الفعال وإخلاصهن فى عملهم حيث إن تكريمهن اليوم يعد حق واجب نحوهم لحرص وزارة الطيران على الاهتمام بحقوق المرأة العاملة والسعى الدائم نحو تعزيز وتدعيم دورها الفعال فى منظومة الطيران المدني.من ناحيته، توجه أيمن خضر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران بالشكر والتقدير لوزير الطيران على رعايته لهذه الاحتفالية وقيامه بتكريم الأمهات المثاليات، مشيدًا بما توليه وزارة الطيران من اهتمام كبير للمرأة العاملة وإيمانها بالدور الحيوي داخل قطاع الطيران فهن حجر الأساس وراء دفع عجلة التنمية والنهوض بمنظومة العمل وطرح الأفكار التي تحقق الصالح العام للأسرة والمجتمع بأكمله.خلال الاحتفال، قام وزير الطيران بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات شهادات تقدير تعبيرًا عن اهتمام الوزارة لهن ولدورهن التنموى الفعال في قطاع الطيران المدنى، كما تضمنت الاحتفالية أجواء مبهجة مليئة بالسعادة والفرح، حيث تم عرض فيديو وصور للأمهات المثاليات المكرمات.فى نهاية الاحتفال، تم التقاط صورة تذكارية للأمهات المثاليات وأسرهم مع وزير الطيران المدنى.