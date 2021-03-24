وزير الرى: نسعى إلى اتفاق مُلزم فى أزمة سد النهضة

قلّلت وزارة الموارد المائية والري مما نشره موقع "رأي اليوم" تحت عنوان «وزير الري المصري.. أنا متشائم».وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن هذا التصريح كاذب ولم يصدر عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مشددة على أن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة إحداث البلبلة بين الرأي العام.وصرح الوزير بأن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.وأكد عبدالعاطي أن القلق الصحي وليس المرضى، هو الذي يدفع وزارة الرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، كما صرح الوزير بأن القاهرة لديها رغبة واضحة فى استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.