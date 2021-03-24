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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنشيط السياحة: «شتّي فى مصر» جعلت المصريين يستمتعون ببلدهم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:12 م
أحمد يوسف
أحمد يوسف
رامى حسين
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قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مبادرة شتّي فى مصر، التي تواصل نشاطها، حتى منتصف مايو المقبل هى نتاج توجه الدولة، بالتعاون بين الوزرات المختلفة من أجل مصلحة المواطن.

أضاف يوسف أنه "بدراسة الحملات السابقة وجدنا أسباب عدم الإقبال يتخلص فى أسعار الفنادق ووسائل النقل، لهذا تم التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران وغرفة المنشآت الفندقية، للقضاء على هذه المعوقات، فتم وضع أسعار تشجيعية سواء على مقاعد الطيران أو أسعار الغرف.

وأشار يوسف، لـ«الدستور»، إلى أنه في بداية المبادرة فبراير الماضي لم يكن الإقبال كما هو متوقع، لكن بعد ذلك نشطت حركة السياحة الداخلية، كما أنها رسّخت لدى المواطنين ثقافة السفر، لهذا تم مدها حتى نصف مايو المقبل، إضافة إلة مساهمتها في إنعاش حركة الاشغالات بالفنادق المشاركة في المبادرة، ورواج الأسواق السياحية نسبيًا من خلال إقبال الزائرين على شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين في البازرات.

أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة وتنفيذ عدد من المبادرات الأخرى لدعم السياحة الداخلية.

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