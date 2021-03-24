«عالم خفى» مسلسل جديد للسيناريست محمد عبدالرءوف

تعاقدت إحدى شركات الإنتاج الكبرى مع السيناريست محمد عبدالرءوف على مسلسل جديد بعنوان "عالم خفى" من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2022.وانتهى الكاتب والسيناريست محمد عبدالرءوف من كتابة سيناريو العمل بالكامل ويتكون من 30 حلقة ويستعرض المسلسل العالم الخفي حيث ينتمي إلى اعمال الماورائيات والدجل والشعوذة ويحمل الكثير من قصص الرعب وسيكون المسلسل هو الأول من نوعه في الوطن العربي خصوصا انه سيتم عرضه في شهر رمضان.وقال السيناريست "محمد عبدالرءوف "في تصريحات صحفية إن المسلسل يرصد بعض مشاهد الرعب وسيتم الاعتماد على عدد من مشاهد الجرافيك خاصة أن المسلسل به الكثير من الخدع البصرية والحركية.المسلسل من المقرر تصويره في واحه سيوة في مصر وبعض الأماكن في بيروت ولبنان.وجارٍ التعاقد مع بطل العمل الذي سيكون مفاجأة للجمهور حيث سيتم الإعلان عنه خلال أيام بعد توصل الشركة المنتجة معه لاتفاق نهائي.