«سينرجى» تطرح البوستر الرسمى لمسلسل «نسل الأغراب»

طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل نسل الأغراب البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، المنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم.ونشرت الشركة عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات صورة بوستر العمل، مروجة لعملها الدرامي الجديد والذي يحمل تعاونًا جديدًا بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.ويعتبر مسلسل نسل الأغراب من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية الرمضانية لموسم 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبدالخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.