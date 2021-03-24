حدّدت وزارة القوى العاملة اشتراطات الحصول على التدريب التحويلي لأصحاب المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا، وحديثي التخرج، وذلك بمراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة على مستوى محافظات الجمهورية.تتضمن اشتراطات الحصول على الخدمة:1- صورة من المؤهل الدراسي.2- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.تبلغ مدة التدريب من شهر إلى 3 أشهر بحسب المهنة التي سيتم التدريب التحويلي عليها، ولا يتم دفع أي رسوم.