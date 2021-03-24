«سر إجباري».. لما يخفي الأزواج المرض ؟

قبل 30 عامًا، تعرضت سمية، السيدة الخمسينية، للإصابة بمرض الصرع، فقد كانت تعاني دومًا من كهرباء زائدة بالمخ، ما جعلها تشعر بالخوف من الإفصاح عن الأمر لأي شخص، لم يلاحظ ذلك سوى الشاهدين على نوبات التشنجات التي أصابتها من حين لآخر.كانت السيدة صغيرة في ذلك الوقت، لم تستطع التحكم في شعورها بالخجل والمعاناة النفسية حين يراها أحد أثناء حدوث تلك التشنجات، لذا قررت إخفاء الأمر تمامًا عن أي شخص حولها، خوفًا من تعرضها لنظرة دونية من المجتمع بسبب المرض، معلقة على ذلك: "سنوات الدراسة عدت على خير، كنت ملتزمة بجرعات الدواء".وبعد فترة قصيرة، تخرجت السيدة، والتحقت بالعمل في وظيفة مرموقة، لكنها كانت تظن طوال فترة إصابتها المرض أنها لن تقبل على الزواج نهائيًا، كونها أدركت ذلك الأمر من منظور ما الذي يجبر شخصًا أن يتحمل زوجة تُصيبها نوبات تشنجات عديدة، تجعلها فاقدة للوعي طوال الوقت." بعمل حركات لا إرادية، اتكسف أحكيها لحد في الأساس"، تعبر السيدة عن خجلها من تذكر ما تفعله دون إرادة أثناء تعرضها للنوبات العصبية، وحين تستفيق من هذه الحالة، تحاول سريعًا نسيان ما حدث، كونها تريد التعايش مع الأمر وحدها دون مضايقة أي شخص بجانبها، لذا كانت ترفض الكثير من الخاطبين.لكن في إحدى المرات، تقدم زميلها المقرب في العمل لخطبتها، فهي كانت تشعر معه بالراحة النفسية، وذلك ما جعلها توافق دون أي سيطرة على إرادتها السابقة، كونها اتخذته زوجًا معينًا لها في حياتها، وأبًا جيدًا لأبنائها في المستقبل، وبالفعل تزوجت السيدة منه، بل وتعلقت به أيضًا، لتقرر عدم مصارحته بحقيقة مرضها، خوفًا من الهجر.أنجبا ابنتين وعاشا حياة سعيدة، كانت السيدة حينها تتناول جرعات الدواء في الخفى، دون علم زوجها أو أطفالها، لكن انشغالها في الحياة الزوجية ترك أثرًا على متابعة تناول الجرعات في الوقت المحدد، حتى صدمتها نوبة تشنجية حادة حين كانت تستقل سيارتها الخاصة برفقة ابنتها، لتتعرض على الفور لحادث على الطريق، ويكتشف زوجها حقيقة الأمر عندما عُرضت على الطبيب داخل المستشفى.حسن، أيضًا، كانت له تجربة فريدة في إخفاء حقيقة إصابته بمرض السكري، منذ بلوغه 10 أعوام فقط، كونه كان شاهدًا على المضاعفات الناتجة لذلك المرض على والده، الذي أكد له الطبيب أنه ورث المرض عنه، واضطر الشاب العشريني للتعايش مع المرض، معانيًا من آلام أعراضه، والتقلبات المفاجئة لحالته الصحية.قرر "حسن" حينها إخفاء حقيقة مرضه عن جميع الأقربين منه، خوفًا من التعرض لنظرات الشفقة، واعتاد من نفسه على تناول جرعات الأنسولين في الخفاء، قبل الذهاب إلى المدرسة، حتى وقع في حب فتاة أثناء المرحلة الجامعية، وتقد لخطبتها دون إخبارها بمرضه قبل الزواج، فهو كان خائفًا للغاية من رفضها له بسبب المرض.وبالفعل تزوجا، وأنجبا طفلًا، ومالزال "حسن" يكتم سره عن ذويه، ويتناول جرعات الأنسولين أمامهم، مدعيًا أنها حقن فيتامين، حتى أُصيب إذ فجأة لهبوط مفاجئ بمستوى السكر في الدم، ليدخل في غيبوبة على الفور، وكانت الحالة تزداد سوءًا رغم مساعدات زوجته في إحضار ملح طعام وإدخاله بفمه، ظنًا منها أنه هبوطًا بمعدل ضغط الدم.وفي النهاية، نُقل "حسن" للمستشفى القريبة من منزلهم، واكتشفت الزوجة هناك السر المكتوم، حين أثبتت التحاليل الطبية تعرضه لتلك الحالة نتيجة إصابته بمرض السكري، متعجبة من قرار زوجها في إخفاء الأمر عنها طوال السنوات الماضية، وتسائلت حينها قائلة: "لماذا لم يصارحني؟"، ولكنها أيقنت أن هناك طفل منهما قد يعاني من أعراض كثيرة تشبه أعراض مرض السكر.