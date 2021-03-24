إحالة عاطل وفتاة بتهمة حيازة مخدرات بالسلام للمحاكمة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة عاطل وفتاة متهمين بحيازة كمية من المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام للمحاكمة، وتبين من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الاستروكس.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل- وفتاة مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس، كمية من جوهر مخدر الحشيش، كمية من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف، سلاح أبيض مطواة، مبلغ مالى، ميزان حساس، هاتفى محمول).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.