إحسان الحداء: الجماعات المتطرفة فى اليمن انتهكت حقوق المرأة

في اليمن لا تقتصر معاناة النساء في الحرب اليمنية على ظروف النزوح ومشاعر الخوف من عمليات القصف، بل تزداد قساوة في ظل انقطاع الخدمات العامة، مما يدعوهن للقيام بمهمات شاقة في ظل انشغال الرجال بالحرب، وبالبحث عن فرص لإعالة أسرهن، ولكن يوجهن حرب أخرى مع الجماعة المتطرفة.في هذا الإطار، قالت الناشطة الحقوقية والنسوية اليمينة، إحسان الحداء، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن المرأة اليمنية تمر بأزمة هوية، وإلغاء دورها على الصعيد المجتمعي، وحصرها في أضيق نطاق كجنس ونوع اجتماعي يؤدي مهمته الوحيدة في التزواج والتكاثر والتعدد، بغض النظر عن المشاكل الأسرية والنفسية المترتبة عن هذا كله.وأضافت «الحداء»: «المجتمع لا يعنيهم بالمرة، فقد خلقت لوظيفة واحدة ولمسؤوليات عدة عن قناعة منها بأنه هذا هو الطبيعي والواقع والملزمة فيه بالتضحية ومراعاة المجتمع، أما فيما يخص من حصلت على فرصة التعليم وحظيت بمقعد في المدرسة والكلية، فقد نهجت نهجًا مغايرًا نحو الهوية الحقيقية للمرأة اليمنية الأصيلة منذ فجر التاريخ ما بين مكانتها كملكة ووزيرة وقائدة».وأكدت «الحداء»، أن المرأة اليمنية هي الحلقة الأضعف، وبالرغم من المطالبة الخارجية بالتغيير والمساواة وتوقيع الحكومة اليمنية على عدة اتفاقيات حقوقية وإنسانية للمرأة والطفل وغيرها، إلا إنه تم ضربها بعرض الحائط ولم يطبق منها شيئًا، وتتوالى الهجمات والتطرف على كل ما يخص المرأة، لم تشترك في الحرب لكنها أول من يدفع ثمنه، لم تشترك في صنع القرار فصيغت القرارت ضدها، لا توجد مرجعية قانونية ولا سند أممي لكي تحمي المرأة اليمنية ظهرها».