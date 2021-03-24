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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يتفقد بعض المراكز التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:53 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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تفقد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، يرافقه الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، اليوم الأربعاء، بعض المراكز التابعة لمكتب دياكونيا.

بدأت الزيارة بتفقد مركز الأنبا أنطونيوس، لخدمة استقبال الأطفال بمصر الجديدة.

كان في استقبالهما مديرة المركز، بيانكا باسيلي، وجميع العاملين، كما زارا أيضًا مركز الأم تريزا، لاستقبال الأطفال بعزبة النخل، حيث استقبلهما هبة حكيم، والعاملين بالمركز.

تضمنت الزيارة أيضًا تفقد مركز الأم تريزا، لخدمة ذوي القدرات الخاصة بعزبة النخل، وكانت سيلفيا سامي، مديرة المركز، وكافة طاقم العمل في استقبالهما.

تأتي تلك الزيارات التفقدية في إطار تقديم التهنئة بعيد الأم، وكذلك اطمئنان الأنبا باخوم على أبنائه العاملين، وكذلك التشاور حول أحوال كافة المراكز، كما استمع المطران إلى آراء العاملين بالمراكز حول الرؤية المستقبلية للتنمية داخل تلك المراكز.

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