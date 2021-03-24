رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:53 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
طباعة
كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عدد من الأمهات المثاليات من نجمات الإبداع والعاملات بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وذلك بالمسرح القومى وبحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ايهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الإعلاميين والنقاد وأسر المكرمات.

قالت عبد الدايم إن المراة المصرية تعد رمزا للعطاء والتحدي والنجاح داخل المجتمع والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء اجيال مستنيرة، وتابعت انها شريك اصيل وفاعل في كل تقدم تنموي يتحقق حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث ابرزت التوجهات العامة الايمان بأهمية وعمق دور المراة على الصعيدين التنويري والتنموي، واشارت ان المراة تعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق بهدف تحقيق متطلبات التنمية والرخاء، وابدت سعادتها بتنظيم هذا الحدث الذي ياتى تقديرا وعرفانا لسيدات قدمن عطاءات بلا حدود فى مشوارهن الاسرى والمهنى.

ثم أهدت وزيرة الثقافة شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبد الحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيدة سهير عبد القادر، الدكتورة عايدة عبد السلام الى جانب 3 من العاملات وهن آمال فؤاد عوض مدير ادارة السكرتارية، مديحة محمد رشاد بمكتبة القاهرة الكبرى، علا عبد الفتاح علي عبد الله إدارة التراخيص الفنية.

كما اهدى الفنان خالد جلال شهادة تقدير للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريما لها باعتبارها ام مصرية ونموذج للمراة التي اسهمت بدور رائد في خدمة الثقافة والمجتمع وقال إننا الليلة نحتفي بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة، هذه المرأة التي تشهد في العصر الحالي تكريمًا وتقديرًا لدورها الهام في اعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتي تبوأت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن اليوم نحتفل بالام المصرية تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واضاف لقد اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات العاملات بالقطاع، اللاتي تختارهن لجنة تم تشكيلها لها الغرض، واكد بأن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف في أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم، لذا فنحن الليلة نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر اللاتي قدمن مسيرة من العطاء الفني وأظهرن أسمى معاني الأمومة في أبهى صورها واثرن في الوجدان المصري والعربي، وكن بحق نموذجًا نبيلًا يبرز دور الفن وأهميته ورسالته السامية.

يذكر ان الاحتفالية احيتها مطربة الاوبرا رحاب مطاوع، بباقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الام والتى ابدعها كبار الشعراء والملحنين.
«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي
«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي
«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي
«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

موضوعات متعلقة

موعد إجازة شم النسيم 2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

أمل الشربينى فى لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافى غدًا

«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش