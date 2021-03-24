رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترليني إضافي للأونروا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:52 م
المملكة المتحدة للأونروا
المملكة المتحدة للأونروا
ا ش ا
طباعة
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تقديم تبرع إضافي بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترليني لصالح الأونروا، ليصل إجمالي الدعم الذي قدمته للوكالة خلال السنة المالية 2020 -2021 إلى 63.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "يسعدني أن المملكة المتحدة قادرة على توفير هذا التمويل الإضافي للأونروا لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع اللاجئين الفلسطينيين، ضمنت المملكة المتحدة من خلال عمل الأونروا حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، خاصة إبان تصدى المنطقة لجائحة كورونا".

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا خلال الفترة الماضية، وستواصل دعم الوكالة في توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان

موضوعات متعلقة

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

أمل الشربينى فى لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافى غدًا

«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش