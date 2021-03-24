كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بالعيد الوطني لليونان غدًا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل غدًا الخميس، بالعيد الوطني لليونان 25 مارس 2021.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن في مثل هذا اليوم من عام 1821 أي من 200 عام مضت تخلصت اليونان من الاحتلال التركي الذي رزح جاثمًا على أرضها لمدة 400 عامًا بفضل مقاومة أبنائها الذين قدموا كثير من الشهداء.وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.