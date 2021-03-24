تجديد حبس عصابة سرقة مجوهرات ربة منزل بالزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالاشتراك مع آخرين بأسلوب المغافلة.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وبحوزتها مواد غذائية أرضًا، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة 4 مشغولات ذهبية من يدها، ولاذتا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها سيدتين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هروب المتهمتين عقب ارتكابهما الواقعة باستخدام سيارة ملك زوج إحدى المتهمتين، مقيم بذات العنوان.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى المتهمتين وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة، والقص" باستخدام مقص حديدى بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.كما تم بإرشادها ضبط كل المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها والهاربين بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة.