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محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:45 م
سقوط أمطار
سقوط أمطار
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة، على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد ونوة الشمس الكبرى التي تتعرض لها السواحل الشمالية.

وكانت قد تعرضت المحافظة لرياح ترابية باردة، مع انخفاض في درجة الحرارة، بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى التي تهب في 22 مارس، برياح غربية شمالية ممطرة أحيانا، وتستمر لمدة يومين مع سطوع الشمس.

وأعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، حيث تشير التوقعات إلى سقوط سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

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