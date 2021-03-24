5605 إصابات جديدة بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية يومية، أن بريطانيا سجلت اليوم الأربعاء 98 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، انخفاضا من 112 وفاة في اليوم السابق.وسجلت البلاد 5605 إصابات جديدة بالمرض، ارتفاعا من 5379 حالة في اليوم السابق، وأظهرت البيانات أيضا أن 28 مليونا و650 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، في حين تلقى مليونان و530 ألفا الجرعة الثانية.